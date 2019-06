Ribas do Rio Pardo Adolescente é apreendido após bater na própria mãe em MS Adolescente agride mãe com frequência e desta vez vítima tomou coragem de procurar a polícia

Adolescente de 17 anos foi apreendido pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, após bater na própria mãe na madrugada manhã desta quarta-feira (26), na cidade de Ribas do Rio Pardo – a 97 km de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, na madrugada dos fatos, o adolescente teria chegado em casa transtornado, arrombado a porta da cozinha e proferido diversos xingamentos contra a vítima e, em seguida, arremessou um sapato contra sua cabeça.

Diante dos fatos, a Polícia Civil foi acionada e, em diligências, conseguiu realizar a apreensão em flagrante do menor de idade. Conforme a vítima, o adolescente a agride com frequência, porém só desta vez a mãe tomou coragem de procurar as autoridades.

Além disso, o menor tem se envolvido recentemente em várias ocorrências de ameaça e perturbação da tranquilidade, além de ser usuário de entorpecentes. Ele está à disposição da Justiça, e a polícia representou por sua internação na Unei (Unidade Educacional de Internação).