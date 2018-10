Suspeito Adolescente é apreendido suspeito de estuprar criança de 10 anos Crime ocorreu em Dourados

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no começo da noite de quinta-feira (25), suspeito de estuprar um menino de 10 anos. O caso ocorreu no bairro Jóquei Clube, em Dourados, cidade distante a 221 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Dourados News, a mãe da vítima relatou à polícia que deixou o filho com o adolescente em casa e saiu. Ao retornar, o menino reclamou de dor no ânus e foi levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde o abuso foi descoberto.

O suspeito foi apreendido e encaminhado à delegacia. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.