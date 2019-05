Maconha Adolescente é flagrado com maconha em ônibus

Adolescente de 17 anos foi flagrado por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (30), na MS-164. Ele tentava levar o entorpecente para Goiás.

Equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava fiscalização na via quando por volta das 08h20 abordou um ônibus de transporte de passageiros que fazia o itinerário Ponta Porã a Campo Grande.

Durante revistas no compartimento de bagagens interno, os policiais encontraram uma mala com 25 tabletes de de maconha. Após pesada, a droga totalizou 20,425 kg da droga.

A equipe policial identificou que o adolescente de 17 anos era proprietário do entorpecente. Questionado sobre a droga, ele disse aos militares que buscou a mesma com um homem conhecido por Paraguai, na “rotatória da cuia” em Ponta Porã, e levaria para a cidade de Goiânia (GO). O menor afirmou que ganharia 2 kg da droga pelo transporte.

O adolescente foi apreendido em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com a maconha para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.