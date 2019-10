Santa Casa Adolescente é levado desacordado para a Santa Casa após acidente em avenida O garoto era passageiro de um Chevrolet Prisma que colidiu contra um VW Gol

Um adolescente de 12 anos foi levado desacordado e com suspeita de traumatismo craniano para a Santa Casa após acidente no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Rua General Alcoforado, na Vila Piratininga, em Campo Grande. Ele era passageiro de um Chevrolet Prisma que colidiu contra um VW Gol.

No carro onde o garoto estava havia outras três mulheres, uma delas também foi levada pela Santa Casa e outras duas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário.

O motorista do Gol também ficou ferido, mas recusou atendimento do Corpo de Bombeiros.

Os dois veículos bateram lateralmente, mas os bombeiros que estavam no local não souberam informar qual dos motoristas causou o acidente.