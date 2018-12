Três Lagoas Adolescente é violentada em imóvel abandonado, suspeito está preso Vítima conseguiu identificar placa de moto que levou ao autor

Um homem de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (12), em Três Lagoas, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. O crime teria acontecido no bairro Jardim Alvorada e a Polícia Civil do município que realizou a prisão.

Conforme informado pelo JP News, a menor caminhava pelo bairro quando o suspeito, que dirigia uma motocicleta, atacou a vítima e a levou para uma casa abandonada, consumando ato de violência sexual.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e a adolescente conseguiu anotar a placa da motocicleta que o homem pilotava. Com os dados do veículo, o suspeito foi identificado e preso na residência, no bairro Santos Dumont.

Depois da prisão, outra vítima reconheceu o suspeito e afirmou que foi abordada pelo suspeito que disse palavras obscenas. A delegada da DAM, Patrícia Abranches, informou que o homem trabalha como motorista e já responde criminalmente por ameaça e adulteração de sinal de veículo.

*Com informações do JP News