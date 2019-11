Abusada sexualmente Adolescente era abusada desde os 6 anos pelos dois irmãos e polícia investiga Irmãos de 20 e 16 anos estariam estuprando a irmã

A Polícia Civil investiga denúncia de abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos. Ela estaria sendo estuprada pelos próprios irmãos de 20 e 16 anos de idade, dentro de casa, no bairro Santo Amaro, em Campo Grande. Os crimes ocorriam desde que a menina tinha seis anos de idade.

De acordo com as informações de boletim de ocorrência, a vítima teria relatado via WhatsApp, para uma estagiária da escola onde ela estuda, os abusos cometidos pelos irmãos.

Ao tomar conhecimento do crime, a estagiária contou o caso para uma professora da unidade, que em seguida acionou a diretoria. O diretor então denunciou ao Conselho Tutelar, que encaminhou a denúncia para a Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Conforme o relato da vítima, desde o início do ano de 2012 era abusada pelo irmão que hoje tem 20 anos de idade, sendo que o outro irmão de 16 anos, começou a cometer os abusos em 2017. O caso está sendo investigado pela Depca.