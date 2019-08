APREENDIDO NO NHANHÁ Adolescente esfaqueia homem de 60 anos no Tijuca Garoto de 17 anos disse que esfaqueou vítima para se defender de assalto e agrediu outro em cobrança de dívida de drogas

Foto: Maressa Mendonça

Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de esfaquear e matar homem de 60 anos e agredir outro, em caso ocorrido na madrugada de hoje, no Jardim Tijuca. Ele já era procurado por ato infracional análogo a tráfico de drogas.

O adolescente foi encontrado esta manhã, às 9h, em casa, na Vila Nhanhá. O caso está sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga.

A PM (Polícia Militar) foi chamada por moradores da Rua Nhambiquara, no Tijuca, informada de que havia um homem ferido. No local indicado, encontraram Irio Gimenez, 60 anos, esfaqueado no abdômen. A faca estava enterrada até o cabo na vítima.

Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, e morreu durante atendimento na Santa Casa.

Durante apuração deste caso, os militares viram do outro lado da rua um homem caído, com um facão na mão. Ele estava com diversos ferimentos na cabeça e disse ter sido agredido a pauladas. O homem, aparentemente usuário de drogas, foi levado sob custódia na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon.

Com base no relato das testemunhas, os PMs continuaram com as rondas e identificaram o adolescente, encontrado esta manhã.

O adolescente confessou os crimes e disse que agrediu o homem, ainda não identificado, pois ele tinha dívida de droga e não queria pagar.

Logo depois dos golpes, diz que foi surpreendido pelo outro homem, que teria tentado assaltá-lo e, por isso, se defendeu. Depois de atingir a vítima no abdômen, ainda empurrou com o pé a faca até o cabo, fazendo com que a lâmina entrasse por inteiro.

Na delegacia, foram levados o facão do homem ferido e o cabo da faca usada pelo adolescente, que se soltou da lâmina.