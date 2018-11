Assunção do Piauí. Adolescente joga gasolina e ateia fogo nos próprios pais

Um adolescente ateou fogo na sua própria mãe, a dona de casa Claudinete Pereira da Silva, e seu padrasto, Antonio Rodrigues da Silva, na localidade Caldeirão, zona rural de Assunção do Piauí.

De acordo com informações policiais, populares relataram que o menor de idade teria pego um recipiente com gasolina e praticado o ato criminoso contra as vítimas, que ficaram com queimaduras graves por todo corpo.

Devido à gravidade das lesões sofridas pelas queimaduras, Claudinete e Antonio foram levados para o Hospital José Furtado de Mendonça, em São Miguel do Tapuio, e em seguida transferidos para atendimento no Hospital de Urgência de Teresina, aonde permanecem internados.

Segundo informações do policial Ozias, chefe do GPM de Assunção do Piauí, o menor foi encontrado e apreendido pela polícia local e encaminhado para delegacia de Castelo do Piauí, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O menor, deverá ser levado para o Centro Educacional Masculino, em Teresina.

(Com informações Portal Diário do Norte)