Chicoteado Adolescente morre após ser brutalmente chicoteado em MS Vítima não resistiu aos ferimentos e caiu morto em estrada

Um adolescente de 16 anos morreu após ser chicoteado até a morte na Colônia São Domingos, Pantanal de Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande. Três homens usaram um chicote de rabo de tatu para cometer a agressão. O caso aconteceu na tarde do último domingo (29), mas só foi divulgado nesta terça-feira (1º).

O jovem teria terminado uma partida de futebol com amigos e voltava para casa na companhia de outro adolescente de 14 anos, quando foi abordado por três homens. Um dos suspeitos passou a chicotear o rapaz em todas as partes do corpo.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima saiu cambaleando, mas não resistiu aos ferimentos e caiu morto na estrada.

A perícia e Polícia Civil foram nesta segunda-feira (30) até o local, distante cerca de 100 quilômetros da área urbana de Corumbá.O corpo só foi levado até a cidade nesta terça e já estava em decomposição. Após os exames, foi liberado para sepultamento.

O suspeito já foi identificado, mas ainda não foi localizado na Colônia São Domingos pela Polícia Civil, que já apura o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida pelas autoridades.