Envenenamento Adolescente morta sob suspeita de envenenamento é enterrada com forte comoção A mãe estava em estado de choque e suplicava para que a menina acordasse do caixão

A menina Lorrana Madalena da Luz Manoel, de 14 anos, foi sepultada na tarde desta sexta-feira (25) com forte comoção no cemitério Tanque do Anil, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Meia Hora, a jovem morreu sob suspeita de envenenamento na última quarta-feira. A mãe, Gisela José da Luz, 32 anos, estava em estado de choque e suplicava para que Lorrana acordasse do caixão.

Gisela repetiu diversas vezes: "Nossa Senhora vai ressuscitar minha filha e vou levá-la de volta para casa", contou Simone Teixeira, 48 anos, prima de segundo grau da adolescente. A cerimônia reuniu 200 pessoas.