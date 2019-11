Espancamento Adolescente morto a pauladas foi levado para matagal por dupla Corpo foi encontrado na noite de ontem (31) em área de mata no bairro Danúbio Azul

Pedro José de Arruda Pinto, 16 anos, em foto tirada em delegaci Foto: Direto das Ruas

Foi identificado como Pedro José de Arruda Pinto, 16 anos, o adolescente encontrado morto ontem (31) em uma área de mata no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. Ele teria sido levado ao local por dois homens.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou à polícia que, por volta das 6h30, viu dois rapazes conhecidos na região como ''rato'' e ''bugue'' arrastando o adolescente para uma área de mata próximo ao cruzamento das ruas Getulina com Wagner Jorge Borttoto Garcia.

Aproximadamente duas horas depois, a testemunha viu os dois rapazes saindo do matagal sozinhos. O caso foi informado à polícia e o corpo do adolescente encontrado no local por volta das 21h. Conforme apurado pelo Campo Grande News, ele foi morto a pauladas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro