Homicídio Adolescente procurado por homicídio e tentativa é executado a tiros em estrada vicinal Antes de disparar os pistoleiros conversaram com a vítima por alguns minutos

Um adolescente, identificado como Isabelino Penayo, 17 anos, procurado por homicídio e tentativa desde 2018, foi executado em uma estrada de Aquidaban Cañada, cerca de 80 km da fronteira com Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do Porã News, a vítima transitava em uma motocicleta Star SK 125cc, nas imediações da ruta 5ª, KM 137, quando foi parado pelos pistoleiros em uma moto.

Testemunhas relataram que antes de disparar, os algozes conversaram por alguns minutos com Isabelino. O adolescente levou quatro tiros, possivelmente de calibre 9mm, que atingiram cabeça, braços e pescoço; e morreu antes de receber auxílio médico.

Os investigadores da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai do estado de Concepción foram alertados do crime e chegaram até o lugar indicado, onde constatada a veracidade do caso realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade à espera dos familiares de Penayo.

Segundo os investigadores, a vítima seria responsável pelo ataque aos comerciantes Anastacio Silva Torres, 45 anos e sua esposa Alicia Isabel Brizuela, 35, em junho deste ano na cidade de Yby Yau, a 104 quilômetros da fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul.