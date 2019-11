Crime Adolescente torturado e morto entrou no crime aos 13 anos e foi internado três vezes na Unei A primeira internação aconteceu quando Pedro tinha 13 anos de idade

Pedro José de Arruda Pinto, 16 anos, encontrado morto em uma mata na Rua Gerulina, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, já ficou internado três vezes na Unei (Unidade Educacional de Internação).

Segundo o delegado plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, José Roberto de Oliveira Junior, a vítima foi apreendida pela primeira vez com 13 anos, por receptação, mas teria ficado menos de um mês internado no local.

“Ele tem passagem por receptação, violência doméstica e tráfico de drogas. A primeira internação dele aconteceu em 2018 e a última foi em janeiro deste ano. Nesta última internação, ele ficou um mês internado e foi liberado”, explica o delegado.

Arruda foi torturado e estrangulado ontem (31). A família havia registrado um boletim de ocorrência por sequestro, já que testemunhas avistaram o jovem sendo levado por dois homens. A polícia tomou conhecimento de que três homens adentraram na mata e apenas dois deixaram o local.

Uma busca foi iniciada e os policiais encontraram o corpo durante a noite. Pedro tinha marcas de queimadura de cigarro nas costas, estava com um pé e uma mão quebrados. “Ele estava amarrado com a própria camisa. Tinha fratura no pescoço, mas não encontramos indícios de que seria o tribunal do crime. Ao que tudo indica, ele não pertencia à facção criminosa, mas o caso será investigado. Trabalhamos com a hipótese de tráfico de drogas”, finaliza o delegado.