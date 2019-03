Adolescentes saem para ir Ã  escola e estÃ£o hÃ¡ quatro dias desaparecidas

Desaparecidas Adolescentes saem para ir à escola e estão há quatro dias desaparecidas Jovens foram vistas pela última vez na quinta-feira (14); uma delas toma medicação para depressão

Três adolescentes estão desaparecidas há quatro dias, vistas pela última vez por familiares na saída para a escola, em Bataguassu, a 340 km de Campo Grande. Kailaine Batista, 13 anos, Joyce Leal Ribeiro Costa e Andressa Teodoro, ambas 14 anos, não deram mais notícias desde o dia 14 de março.

Uma delas foi diagnosticada com depressão e toma remédios controlados. As três são amigas e estudam juntas.

De acordo com familiares de Joyce ao site Notícias em Rede, o último contato com a menina foi na quinta, por volta das 12h30. A adolescente e as amigas não entraram na escola nesse dia.

“Já disseram que viram elas em Presidente Epitácio, Presidente Prudente e até em Três Lagoas, mas até agora nenhuma informação se concretizou, estamos todos muito preocupados”, lembrou o tio de Joyce, Marcio Leal.



Boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado e a Polícia Civil e o Conselho investigam o caso.

Informações

Quem tiver informações sobre as jovens pode entrar em contato com a polícia ou o Conselho Tutelar mais próximo. Quem preferir também pode entrar em contato direto com a família, pelo telefone (67) 9967-55689.