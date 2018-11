Jardim Noroeste Adolescentes são encontradas trancadas em quarto no Jardim Noroeste Família desconfiou que elas estivessem na residência e foram até local sem a polícia

As amigas Elen Karyne e Darla Rebeca, de 15 e 14 anos, foram encontradas trancadas em um quarto de residência na Rua Ubatuba, bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A família foi até o local no início da tarde desta quarta-feira (14), quase dois dias após serem consideradas desaparecidas.

A casa seria de Eduardo, ex-namorado de Elen, que a todo tempo negava saber qual o paradeiro das adolescentes. Desconfiada, a mãe de Darla resolveu ir com parentes até o local, sem a companhia da polícia, e avistou a bolsa da filha em um sofá.

O rapaz, de 22 anos, negava-se a abrir a porta, mas os familiares conseguiram entrar e verificaram que as jovens estavam no quarto trancado. As duas estavam bem, sem ferimentos aparentes.

"Não sei se elas iriam ficar aqui, se iriam para outro lugar, se vieram por vontade própria, nada. Ainda vamos conversar pra entender o que aconteceu", diz a mãe.

A polícia foi acionada e acompanha a situação no local.