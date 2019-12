Adolescentes sÃ£o flagradas com maconha em terminal rodoviÃ¡rio de Ponta PorÃ£

Maconha Adolescentes são flagradas com maconha em terminal rodoviário de Ponta Porã Meninas não souberam dizer a origem da droga

Duas adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidas na manhã desta segunda-feira (2) no Terminal Rodoviário de Ponta Porã. As duas foram flagradas com maconha.

Uma equipe da GCMFron que notou as adolescentes, com mochilas preta, em atitude suspeita. As adolescentes tinham como destino final a cidade de Rondonópolis-MT. Durante revista.

Foram encontrados 25 tabletes de maconha, que totalizou 17,850 quilos. Questionadas sobre a origem da droga, as meninas não souberam explicar.

Diante dos fatos, as duas foram apreendidas e encaminhadas para o 2º DP, onde foram autuadas por tráfico de drogas.