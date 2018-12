Adriano Imperador Adriano Imperador está em Milão para cuidar do patrimônio milionário que tem na Itália

Dai a César o que é de César e a Adriano o que é do Imperador. O jogador está em Milão, na Itália, para cuidar do patrimônio milionário que reuniu quando atuava em times italianos. Didico viajou esta semana com a mãe e a assessora, mas na segunda-feira, 10, já estará de volta ao Brasil.

Grande parte da fortuna do jogador está ainda em terras italianas. Lá ele tem uma pessoa de confiança que cuida dos imóveis alugados e barcos. Esta é a terceira vez este ano que Adriano viaja a Milão.

Por enquanto nada de trabalho po9r lá. Só jantar com amigos e uma rápida supervisão no que tem. No auge da carreira, em n2006, estimava-se que a fortuna do jogador chegasse a R$ 60 mihões. Por mês ele recebia mais de R$ 1 milhão de salário no Inter. Mas na Itália os impostos são altos. O fisco para grande fortunas é de 45%.

Em entrevistas, Adriano chegou a contar que quem manda e gerencia seu dinheiro é a mãe. Ele recebe uma mesada dela e é ela que diz quanto ele pode gastar. O jogador está sem atuar há cinco anos.