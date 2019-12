PROGRAMAÇÃO Adriano Natto e Grupo Trem Bão fazem show hoje na Cidade do Natal Papai Noel, roda-gigante, pista de kart, carrossel e desfile de bonecos. Tudo isso, você encontra na Cidade do Natal, e forma totalmente gratuita

Foto: Divulgação

A Cidade do Natal está repleta de programações nesta sexta-feira, 27, com shows musicais de sertanejo com o Grupo Trem Bão e apresentação de Adriano Natto.

A noite se encerra com um dos momentos mais aguardados, o Cosplay, fazendo o imaginário da criançada rememorar os personagens de desenhos e filmes mais queridos do momento, como a Patrulha Canina, a boneca Lol, a Turma do Chaves, entre outros.

O City Tour segue em funcionamento em três saídas, às 18h, 19h e 20h. O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena, oferecendo uma oportunidade de saber mais a respeito de Campo Grande com orientação dos guias Samantha Regina e Tiago Zargo.

Crianças de até 7 anos devem ficar no colo do responsável para o passeio e menores de 14 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

A ordem de chegada é fator decisivo para participar ou não do passeio, assim como para escolha dos assentos.

A Cidade do Natal abre as portas às 16 horas e segue até às 22h.