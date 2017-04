Advogados Advocacia criminal amplia representação e cobra mais respeito à atuação da classe

“O advogado criminalista representa o cidadão perante o Estado em um momento de crise”. Com essa afirmação, o presidente da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas – ABRACRIM nacional, Elias Mattar Assad, defendeu a classe durante sua visita a Mato Grosso do Sul, realizada na última sexta-feira, 7. Juntamente com o presidente da ABRACRIM–MS, Alexandre Franzoloso, Assad visitou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e recepcionou advogados militantes da área criminal em um jantar de confraternização.

Em visita institucional à OAB-MS, Assad e Franzoloso apresentaram a entidade de representação nacional e destacaram sua atuação pautada na defesa das prerrogativas dos advogados criminalistas de todo o Brasil. “A ABRACRIM sintetiza os problemas dos advogados da área criminal e a OAB deve sintetizar as soluções”, afirmou Assad ao detalhar a atuação da entidade diante das violações das prerrogativas, o que tem se tornado uma constante.

Alexandre Franzoloso, que assumiu a presidência da ABRACRIM estadual em janeiro último, acredita que a soma de esforços de toda a categoria contribui com a luta da classe. Assim, para ampliar a representação da ABRACRIM em nível estadual, foram empossados dois conselheiros regionais: Diana de Souza Praez Takeuchi, de Ponta Porã, e Tiago Vinícius Rufino Martinho, de Três Lagoas, em solenidade realizada na noite de sexta-feira.

Em um momento de união da classe e na presença dos jovens membros da advocacia criminal estadual, Elias Assad reafirmou a importância da união da classe em desfavor das graves violações das prerrogativas. “Temos que dar as mãos e ficar juntos, pois qualquer ofensa que seja feita a um de nós é contra todos”, salientou. “O advogado criminalista sozinho é forte, mas juntos somos imbatíveis”, enfatizou.

A atuação da ABRACRIM em Mato Grosso do Sul terá o foco na defesa das prerrogativas e aproximação da classe, segundo o presidente recém-empossado, Alexandre Franzoloso. “Nossa atuação será pautada na aproximação dos advogados criminalistas, sobretudo, aqueles que estão ingressando na área agora. Juntos, teremos condições de defender a classe e lutar pelo respeito às prerrogativas, que tem o cidadão e seu direito de defesa perante o Estado como seus maiores interessados”, disse Franzoloso.

Encontro Nacional - Nos dias 1º e 2 de junho, a ABRACRIM nacional reúne grandes nomes da área no VIII Encontro Brasileiro dos Advogados Criminalistas em João Pessoa (PB). Ícones da advocacia nacional como Roberto Delmanto Jr., Jarbas Vasconcelos, Luiz Flavio D’Urso, Antonio Carlos Kakay, Técio Lins e Silva, José Roberto Batochio, entre outros, apresentam palestras no evento. Mais informações no site www.ebac2017.com.br