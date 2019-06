Feriadão Aeroporto de Campo Grande terá movimento de 23 mil passageiros no feriadão Um crescimento de 4,1% no movimento, segundo estimativa divulgada pela Infraero

O Aeroporto Internacional de Campo Grande espera movimentação de 23,3 mil passageiros entre os dias 19 e 24 de junho, durante o feriadão de Corpus Christi. Um crescimento de 4,1% no movimento, segundo estimativa divulgada pela Infraero. Em 2018, durante o feriado, entre 30 de maio e 4 de junho, passaram pelo aeroporto 22,3 mil passageiros.

No Brasil, os 45 aeroportos da Infraero devem receber 1,17 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques, durante o feriado. Os dias de maior movimento devem ser a quarta-feira (19), com 210,3 mil passageiros e e a próxima segunda-feira (24), com 261,5 mil embarques.

Com o aumento da movimentação, a Infraero adotará uma série de ações para manter a fluidez no terminal. Equipes de segurança e operações foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho.

Rodoviária

Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, de Campo Grande, deve recepcionar 25,5 mil viajantes entre os dias 19 e 24 de junho, segundo a Socicam, empresa que administra a rodoviária da Capital sul-mato-grossense