Aposta Afogamento de africano ocorreu após apostar garrafa de cachaça com colega

A morte por afogamento de Geraldo Kaunda Assuini, 42, na tarde de ontem (17/10), em Dourados, ocorreu após uma aposta feita por ele com um colega que estava no local. A informação foi repassada pela namorada dele, Edna Lucia, 48, na manhã desta quinta (18).

Juntos há 30 dias, ela e o homem nascido em Moçambique, viviam no Parque Arnulpho Fioravante, atrás do Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, e seguiam uma rotina no local, habitado por animais como capivaras e cobras.

Na tarde de quarta-feira, eles resolveram fazer um churrasco com amigos, ingeriram bebidas alcoólicas e depois, Geraldo e um rapaz apostaram uma garrafa de cachaça para atravessar o lago.

“Estávamos de boa, assamos uma carne e eles apostaram uma garrafa de Jamel [pinga] para ver quem atravessava”, disse ao Dourados News.

O corpo do africano ainda não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros continua com as buscas ao homem com o auxílio da PMA (Polícia Militar Ambiental).

Edna disse que ele não tinha costume de nadar no local. “Apenas tomava banho ali”, contou.