Saúde mundial Africa receberá primeira vacina contra malária que promete salvar milhares de vidas

A primeira vacina do mundo contra a malária deverá salvar milhares de vidas em 3 países da África. Gana, Quênia e Malawi receberão as doses a partir do ano que vem.

O Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde para África está preparando o RTS,S.

O RTS é a primeira vacina contra a malária que teve sucesso na fase III de ensaios clínicos, concluída em 2014.

A África tem o maior número de casos da malária em todo o mundo.

Os esforços globais nos últimos 15 anos levaram a uma redução de 62% nas mortes pela doença entre 2000 e 2015. Mesmo assim 429.000 pessoas morreram da doença em 2015, a maioria delas crianças da África.

Testes do programa piloto RTS será realizado em crianças de 5 a 17 meses de idade, na esperança de que irá reduzir drasticamente a infecção nas regiões mais pobres da África.

O estudo deve avaliar a eficiência da vacina, administrando quatro injeções em lactentes em áreas de alto risco para a doença.

“A perspectiva de uma vacina contra a malária é uma ótima notícia. As informações recolhidas no piloto nos ajudarão a tomar decisões sobre o uso mais amplo desta vacina “, disse o Dr. Matshidiso Moeti, Diretor Regional da OMS para a África.

“Combinada com as intervenções existentes contra a malária, essa vacina teria o potencial de salvar dezenas de milhares de vidas em África”, concluiu Moeti.