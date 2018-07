Habitação Agehab dá ordem de execução de serviços em Paranhos

– A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (26.7) um extrato de ordem de execução de serviços que tem como objeto a execução das obras de infraestrutura externa ao residencial Virgílio Fernandes I, em Paranhos.

A empresa terá 90 dias para executar a obra contados da data de assinatura e recebimento da ordem de serviço. O residencial terá 100 unidades habitacionais e faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidade com financiamento do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). A previsão de entrega das unidades é para setembro deste ano.