Licitação Agehab lança licitação para construção de bases do Lote Urbanizado em Dourados

O Governo do Estado por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) publicou aviso de lançamento de licitação para construção de 190 bases do Projeto Lote Urbanizado em Dourados. As unidades serão construídas nos Loteamentos Cidadania 5,6,7 e 8. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (21.11).

A empresa interessada na licitação deverá construir bases de 42,56 m², com capacidade para edificação de uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A construção do imóvel é de responsabilidade da família com assistência técnica do Município.

Segundo a publicação, a abertura será no dia 11 de dezembro, às 9h, na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108 – Bloco 1, Bairro Tiradentes, em Campo Grande, onde também estará disponível o edital e seus anexos.

Os interessados podem consultar o edital no site http://www.agehab.ms.gov.br//licitação/.