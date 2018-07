Detran-MS Agência do Detran-MS no Shopping Campo Grande fecha 90 dias para manutenção

A Agência Suzana Lopes Sgobbi do Detran-MS, localizada no Shopping Campo Grande ficará fechada por aproximadamente 90 dias. Isso por conta de uma manutenção corretiva predial que será realizada nas instalações a partir da próxima segunda-feira (16).

Desta forma as atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira (13) para o remanejamento das carteiras de habilitações (CNH), que durante a manutenção deverao ser retirados na Agência Geraldo Garcia do Shopping Pátio Central.

De acordo com presidente do Detran, Roberto Hashioka Soler, o serviço vai permitir a otimização do espaço para o melhor funcionamento da unidade. Sendo executados normalmente nas demais agências as atividades e o serviço de CRV (Certificado de Registro de Veículos).

Os serviços prestados serão de recuperação da fachada e ampliação do espaço. Uma nova sala de entrega de documentos será preparada, a parte da copa será transferida para o piso superior e serão instalados equipamentos de alarme. A obra está sob responsabilidade da empresa Renova Construções e Paisagismo Ltda e está orçada em R$ 115, 3 mil.

Todos os dias a Agência Shopping Campo Grande atende cerca de mil usuários por dia. Com as adaptações necessárias, este número pode dobrar.

Para dar atendimento aos serviços oferecido pela agência do Shopping Campo Grande, os usuários poderão se dirigir as agências abaixo:

Fácil Aero Rancho

Horário de atendimento:

08h às 16h

Agência Geraldo Garcia - Shopping Pátio Central

Horário de atendimento:

2h às 18h

Fácil Guaicurus

Horário de atendimento:

08h às 16h

Detran - Sede - Saída para Rochedo

Horário de atendimento:

07h30 às 13h30

Rod. MS-80, Km 10, saída para Rochedo

Agência Sindicato Despachante

Horário de atendimento:

07h às 18h

Fácil Coronel Antonino

Horário de atendimento:

08h às 16h

Agência Sindicato dos CFCs

Horário de atendimento:

07h30 às 13h30

Fácil Shopping Bosque dos Ipês

Horário de atendimento:

10h às 22h

Agências com emplacamento - Os usuários podem escolher entre o Detran Sede localizada na Rod. MS-80, Km 10, saída para Rochedo e na Agência Bosque dos Ipês, que fica na avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796, no Parque dos Novos Estados.