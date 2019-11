Renegociação de dívidas Agências do BB fazem renegociação de dívidas do dia 2 ao dia 6 Mutirão faz parte de campanha nacional. Em Campo Grande, agência da Afonso Pena vai abrir em horário estendido

As 68 agências do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul vão começar, a partir da próxima segunda-feira, a receber clientes para um mutirão de renegociação de dívidas, com descontos de até 92%, além de taxas menores de juros. Em Campo Grande, a agência da Avenida Afonso Pena vai abrir em horário diferenciado no período da campanha, de 2 a 6 de dezembro.

A iniciativa faz parte da Semana da Negociação e Orientação Financeira, da promovida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em parceria com o Banco Central. Segundo o banco, que administra a folha de pagamento dos servidores públicos estaduais e também de servidores públicos de órgãos federais, além de ter grande clientela na área rural, o objetivo é “dar oportunidade à população de renegociar suas dívidas com condições diferenciadas e ainda incentivar a educação financeira e planejamento pessoal.”

As condições diferenciadas valem para os clientes pessoa físcia e produtores rurais.

De acordo com a informação do Banco do Brasil, para quem usa os canais digitais, também será possível fazer as negociações.

Na agência da Afonso Pena, em Campo Grande, o atendimento será das das 11h às 20h. As outras 67 unidades vão atender no expediente normal, das 11h às 16h.