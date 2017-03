Bomba Agências que trabalham com a TV Globo dão calote em figurantes com golpe descarado "Emissora respondeu através de nota"

Novo golpe está 'rolando' no meio artístico e envolvendo a emissora e rede de TV Globo. Isso porque, nesta secunda-feira (20), o colunista Leo Dias publicou no jornal 'O Dia', uma denúncia de que algumas empresas que prestam serviços de figuração para a emissora, estão dando calotes em seus clientes, os figurantes no caso.

De acordo com relatos dos figurantes, os profissionais fazem registros nas agências, realizam as gravações e ficam sem os pagamentos. Quando vão receber os pagamentos, as empresas alegam falência e desaparecem.

Ainda de acordo com Leo Dias, entre as 6 empresas denunciadas, algumas mudaram apenas o nome fantasia, o número de inscrição estadual e continuam trabalhando com a Globo.

A emissora, através de sua assessora enviou um comunicado para comentar o caso: "Trabalhamos com pelo menos 10 agências de figuração experientes no setor. São agências reconhecidas pelo mercado, cujo trabalho acompanhamos durante o ano todo. E, quando a conduta não é a adequada ou o resultado esperado não é alcançado, substituímos a agência por outra, algo natural em qualquer contratação de terceiros." (Com O Dia).