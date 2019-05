Castração Agendamento para castração de gatos será modelo no país, afirma Marquinhos Sistema para marcação de cirurgias foi apresentado nesta quinta-feira e passa a funcionar pela internet

A adoção de um sistema inédito para agendamento online dos procedimentos de castração de felinos no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) servirá de modelo para outros municípios brasileiros, conforme avaliou o prefeito Marquinhos Trad (PSD) nesta quinta-feira (16), durante apresentação do serviço. O sistema foi desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

O agendamento online dos procedimentos, que acontece todo o dia 20 e envolve cerca de 600 vagas no total, pretende dar transparência e gerar comodidade aos usuários, que não precisarão mais enfrentar filas quilométricas para tentar conseguir uma senha.

Para ter acesso ao serviço, o interessado deve preencher dados como endereço, e-mail e documento pessoal, informando ainda o sexo, idade e peso do gato. Com a senha obtida, ele poderá escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade –o gato deve ter idade mínima de seis meses e, pelo menos, dois quilos.

ONGs de defesa animal previamente cadastradas terão dez vagas cada uma, enquanto protetores também registrados na prefeitura terão duas. Já a população em geral poderá agendar uma castração por CPF. As campanhas continuarão a ser abertas todo o dia 20, mas com número de vagas flutuante (considerando feriados e datas comemorativas). Na data da cirurgia, devem ser apresentados comprovante de residência, documentos pessoais, guia de pagamento do microchip já quitado e o protocolo do agendamento online.

Inovação – Marquinhos afirmou que sistema é o primeiro do país com essas características. “É um sistema que servirá de modelo para outros municípios e que atende e dá mais autonomia ao cidadão e facilita o acesso ao serviço”, disse o prefeito. Paulo Fernando Cardoso, diretor-presidente da Agetec, emendou informando que o sistema é rápido e intuitivo, sendo elaborada em diálogo com servidores e usuários.

“Isso fez com que obtivéssemos uma ferramenta completa de gestão, além de pioneira neste tipo de envolvimento, imersão e troca de informação, otimizando o tempo das pessoas”, disse Cardoso, explicando que, pelo sistema, será possível consultar a disponibilidade de vagas para castração, efetuar agendamento e acompanhar a solicitação via computador ou smartphone.

O titular da Sesau, José Mauro Filho, disse ter expectativas de que o sistema atenda aos usuários e traga “mais conforto, e que as pessoas não precisem mais chegar de madrugada no CCZ para agendar como acontecia antigamente”.