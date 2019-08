São Conrado Agentes comunitários vistoriam mais de mil imóveis no São Conrado As visitas fizeram parte da ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti

Mais de mil imóveis foram vistoriados na manhã dessa segunda-feira (19), durante mutirão que aconteceu na região atendida pela UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do Bairro São Conrado. Cerca de 60 agentes comunitários fizeram parte da ação de combate ao mosquito Aedes Aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Foram feitas visitações em residências e comércios, limpeza de depósitos em terrenos baldios e em pontos estratégicos, como borracharias e ferros-velhos, onde costuma ter um número grande de criadouros, e até mesmo em escolas e igrejas.

Nos 54 quarteirões visitados, os agentes encontraram seis focos do mosquito. Na semana passada, foram implantadas armadilhas, chamadas de “ovitrampas”, que servirão como termômetro da efetividade da ação. Essas arapucas serão analisadas e mostrarão a infestação antes e depois do mutirão.

Epidemia controlada

Chegando a registrar mais de nove mil notificações em um único mês no início do ano e quase cinco mil casos confirmados em outro, a capital está com o quadro de epidemia de dengue, e demais doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, controlada. Em julho foram quase seiscentas notificações, mas nenhum caso foi confirmado.

Neste mês de agosto, foram notificados somente 24 suspeitas de dengue, também sem nenhuma confirmação. Os casos de Zika e Chikungunya são ainda mais escassos. Somente uma suspeita da primeira doença foi notificada até agora, e nenhuma da segunda.