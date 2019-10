Polícia Agentes de segurança são presos ao tentarem entregar maconha e cerveja para detentos em presídio Foram descobertos pelos colegas de trabalho

Um agente patrimonial e um agente penitenciário foram presos neste domingo (13), em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande depois de tentarem entrar com drogas e cerveja no estabelecimento penitenciário.

Os colegas de trabalho flagraram o momento em que Alfredo Júnior Vera de 36 anos, e Teodoro Arguelho de 44 anos, que estavam no posto de controle número cinco, tentavam entrar com uma mochila carregada de maconha e latas de cerveja. O flagrante aconteceu por volta das 15 horas deste domingo (13).

Segundo o site Porã News, na mochila tinha 536 gramas de maconha e várias latas de cerveja, mas não há informações para qual detento seria levada a carga. O forte aparato de segurança tenta identificar funcionários que estariam trabalhando para membros de facções criminosas.