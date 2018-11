Agentes penitenciários Agentes penitenciários se capacitam no curso de Resposta Imediata em Situação de Crise

Para aprimorar os serviços prestados dentro das unidades penais de Mato Grosso do Sul, constantemente os servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) participam de treinamentos e novas qualificações. Desta vez, agentes penitenciários do Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Nova Andradina concluíram o curso de Resposta Imediata em Situação de Crise (Risc).

A capacitação foi realizada por meio de parceria entre a direção do presídio, o 8º Batalhão da Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ao todo, três servidores da área de Segurança e Custódia foram capacitados.

Com carga horária de 50 horas, o curso foi realizado em setembro e teve como objetivo capacitar os agentes para a primeira intervenção em situação de crise urbana ou rural, utilizando técnicas policiais empenhadas no serviço cotidiano.

O objetivo foi capacitar os agentes para a primeira intervenção em situação de crise urbana ou rural. Dentre as disciplinas estão Doutrina de Gerenciamento de Crises, Técnicas e Táticas Policiais, Primeira Intervenção em Ocorrências de Crise, Abordagem Policial, Primeira Intervenção em Ocorrência de Bombas e Explosivos, Primeira Intervenção em Ocorrências em Ambiente Hostil (Rural), Armamento, Munição e Tiro Policial.

Conforme o diretor da unidade, Edir Rubens Queiroz Campos, esse tipo de curso é de extrema necessidade, pois além de agregar conhecimento, também aperfeiçoa técnicas e táticas no enfrentamento das crises, garantindo mais segurança à sociedade.