Agentran realiza aÃ§Ã£o educativa em frente de escolas na Capital

Trânsito Agentran realiza ação educativa em frente de escolas na Capital

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com a Guarda Civil Municipal de Campo Grande, retoma nesta quarta-feira (29) as ações de educação para o trânsito na porta das escolas.

A ação é uma continuidade ao trabalho desenvolvido no programa “Volta às Aulas”, que ocorreu em janeiro e fevereiro deste ano.

Estacionar adequadamente para buscar e deixar seus filhos, atravessar na faixa de pedestre, usar o cinto de segurança, transportar a criança maior de 7 anos na moto somente se a mesmo conseguir alcançar o pé no apoio do passageiro… Essas são algumas das orientação repassadas aos motoristas.

O ponto mais importante, quando tratamos dos pais e mães motociclistas, informa a Agetran, é orientar que a moto é um transporte para somente duas pessoas e o capacete além de obrigatoriamente precisar ser do tamanho da cabeça de quem é transportado, deve estar bem afivelado.

Outro ponto a salientar é a velocidade adequada na via. “Este continua sendo o grande desafio na luta para se preservar as vidas no trânsito”, salienta a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta

Durante a iniciativa, o conceito teatral interativo, com a personagem “Ana Pedestre”, faz da educação um recurso lúdico para lembrar os pais e as crianças que eles precisam estar atentos ao trânsito o ano inteiro.

Acompanhe a programação:

29/03 – Caic Rafaela Abrão – Rua Urubupungá, 25, Guanandi.

30/03 – Colégio Oswaldo Tognini – Rua Coronel Cacildo Arantes, 322, Chácara Cachoeira.

03/04 – Escola Municipal Nagen Jorge Saad – Rua Panambi Vera, 199, Jardim Tijuca.

04/04 – Escola Estadual Nicolau Fragelli – Avenida Dom Antônio Barbosa, 116, São Francisco.

05/04 – Escola Municipal Doutor Eduardo Olímpio Machado – Rua Lúcia Martins Coelho, 793, Jardim Ouro Verde.

07/04 – Escola Municipal Professor Luiz Cavallon – Rua Ana Luísa de Souza, 2414, Jardim Botafogo.