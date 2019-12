Agepan analisa demanda por melhoria na distribuiÃ§Ã£o de energia elÃ©trica em Bonito

Energia elétrica Agepan analisa demanda por melhoria na distribuição de energia elétrica em Bonito Em conjunto com a concessionária, a Agência está realizando levantamento técnico para diagnosticar e apontar soluções para problemas no abastecimento reclamados pelo segmento de turismo

A Câmara Técnica de Energia da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) está realizando uma Análise de Demanda sobre necessidades de melhoria no serviço de distribuição de energia elétrica em Bonito. Foram desencadeadas ações envolvendo a concessionária, empresários do setor turístico e a Agência Reguladora, que deverão ajudar a encaminhar solução para queixas a respeito de constantes quedas no fornecimento.

Na última semana, equipe da área técnica de fiscalização da Agepan participou de reunião com representantes de entidades do trade turístico e a concessionária Energisa MS para discutir necessidades de melhoria no serviço de distribuição. O encontro ocorreu por iniciativa do Comtur e Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, a partir de solicitação da Associação dos Hotéis (ABH), Associação dos Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação das Agências de Turismo (Abaetur), Associação dos Atrativos Turísticos (Atratur) e Associação Comercial e Empresarial de Bonito (ACEB).

Uma demanda do Comtur, em nome das instituições, a respeito de constantes quedas e oscilações de energia, foi registrada no Sistema de Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Em paralelo, a Agepan, órgão delegada da Aneel em Mato Grosso do Sul, integrou uma ampla reunião no município, com a participação das entidades, para ouvir esclarecimentos da concessionária e tratar de encaminhamentos a serem feitos para a solução definitiva do problema.

Integrantes do trade promoveram reunião no último dia 18 com representantes da área técnica da concessionária, em que a Agepan esteve presente, a convite do setor. Em considerações preliminares após receber as primeiras e informações dos consumidores e da prestadora do serviço, a equipe técnica definiu as próximas ações.

Uma delas é diminuir a assimetria de informação usando as associações de empresários para explicar melhor o regulamento estabelecido no Prodist – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional para qualidade do produto e Resolução de Tarifas (preço dos serviços).

A Agência solicitou dados a respeito de reclamação de tensão, pedidos de medição e resultados, e também informação gráfica da tensão de fornecimento da subestação para diagnosticar melhor o problema. A intenção é também promover reunião técnica com a distribuidora para, de imediato, mapear os pontos críticos onde há transgressão de tensão e solicitar medição gráfica nos consumidores nos quais foram verificadas subtensões ou sobretensões em medições instantâneas.

Um Relatório de Análise a ser elaborado posteriormente deverá apontar um diagnóstico mais preciso.