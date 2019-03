Tarifas Agepan divulga nova tabela de tarifas do transporte intermunicipal

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) publicou hoje (29) a Portaria nº 165, com o percentual de reajuste para as tarifas praticadas no Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se do reajuste anual, que entra em vigor no dia 1º de abril.

O percentual aplicado é a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e equivalente a 3,78%. O reajuste anual foi precedido de Consulta Pública, como ocorre regularmente, não havendo manifestação com de contribuições.

No site da Agepan, o usuário pode consultar a tabela de tarifas de todas as linhas do Sistema.

Também é possível buscar informações sobre empresas, horários e valores das passagens para cada origem e destino no link Pesquisa de Viagens. A portaria completa com todas as informações pode ser consultada no site da Agência e no Diário Oficial do Estado.