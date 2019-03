Agepan Agepan investe em tecnologia para melhoria de processos organizacionais

A tecnologia a serviço da melhoria dos processos internos, da interação com usuários e prestadores de serviço e, consequentemente, da execução da regulação e fiscalização dos serviços públicos. Essa é uma aposta da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan), que vem aperfeiçoando e implantando novos sistemas informatizados para melhorar tarefas e resultados.

A Assessoria de Tecnologia da Informação (TI), por meio de seu Escritório de Projetos, desenvolve atualmente o programa e-Agepan, que consiste na execução de projetos de Análise e Melhorias dos Processos Organizacionais e no desenvolvimento de Sistemas Setoriais alinhados aos Novos Processos Organizacionais. Dentro do e-Agepan estão, entre outros, o e-Ouvidoria, já em funcionamento e em fase de aperfeiçoamento.

O Escritório de Projetos está dando prosseguimento também ao projeto e-Transporte, iniciando o desenvolvimento do Módulo Cadastro. Esse módulo prevê a recepção digital, análise e avaliação dos documentos de cadastros das empresas, assim como o processamento dos seus pagamentos totalmente online e a emissão do Certificado de Regularidade Cadastral assinado digitalmente. É um serviço que atende às empresas de todas as modalidades do transporte intermunicipal de passageiros que a Agência fiscaliza – as operadoras de linha regular e as de fretamento (eventual, incluindo o turístico, e contínuo, onde se enquadram o estudantil e o de trabalhadores).

Migração de sistemas

Ainda em atendimento à Diretoria de Transportes, Rodovias e Portos e à Câmara de Transportes, foi iniciada a migração do Sistema de Gestão de Informações do Sistema de Transporte Intermunicipal (GISIT) Desktop para o GISIT Web. O objetivo é garantir que o setor não tenha os seus trabalhos interrompidos devido a atualização dos computadores, considerando que o GISIT Desktop funciona somente no Windows XP, já sem suporte pela Microsoft e pela SGI (Superintendência de Gestão da Informação).