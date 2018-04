Agepan participa de encontro nacional de treinamento e inovação em fiscalização de energia

A partir desta quarta até sexta-feira (18 a 20.4) a equipe de fiscalização de energia elétrica da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) participa do V Encontro Nacional dos Fiscais da Distribuição (Enafid). O Encontro é sediado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), em Fortaleza (CE).

O evento, que ocorre anualmente, reúne as Agências Estaduais com as quais a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantém convênio de descentralização de atividades de fiscalização em seus respectivos estados, por meio de delegação. Atualmente, são oito: Arce (Ceará), Agergs (Rio Grande do Sul), Arsesp (São Paulo), AGR (Goiás), ARPB (Paraíba), Arpe (Pernambuco), Ager (Mato Grosso), além da Agepan.

Por meio desse convênio, Mato Grosso do Sul representado pela Agepan, fiscaliza os serviços das distribuidoras Energisa MS, que leva energia a aproximadamente um milhão de unidades consumidoras em 73 municípios, e Elektro, responsável pelo atendimento a cinco municípios.

O encontro anual dos profissionais que realizam esse trabalho tem como objetivo o treinamento das equipes de fiscalização, padronização de procedimentos da Aneel a todas as agências, atualização das inovações tecnológicas e nos regulamentos emanados pela Agência Nacional de forma a assegurar a adequada prestação de serviço aos consumidores.

Estarão no V Enafid os engenheiros eletricistas da Câmara Técnica de Energia, unidade da Diretoria de Energia, Gás e Aquário, Paulo César Franchin e Paulo Patrício da Silva (coordenador).