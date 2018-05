Agepan reforça combate ao transporte clandestino feito por veículos de passeio

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) fez seis autuações e uma apreensão durante fiscalizações para coibir práticas irregulares no transporte intermunicipal de passageiros na última semana de abril.

Desde o dia 23 até o fim do mês, foram autuados quatro veículos particulares por fazer “lotação”, sendo que um deles chegou a ser apreendido. Foram autuados e multados, ainda, um transportador autônomo autorizado, por utilizar um veículo com vistoria vencida; e um micro-ônibus de transporte de saúde por falta de emissão da devida autorização de fretamento.

Clandestinos

A apreensão aconteceu na quinta-feira (26.4), durante operação conjunta com a Polícia Militar no perímetro urbano de Fátima do Sul. Um Ford Ka transportava passageiros mediante cobrança entre os municípios de Deodápolis e Dourados.

Outros três casos de particulares fazendo linha de transporte intermunicipal com veículo de passeio aconteceram na BR-262, trecho Ribas do Rio Pardo – Campo Grande. Os veículos Toyota Etios; Chevrolet Zafira DHF, e Volkswagen Voyage PVA foram flagrados e autuados pela equipe da Agepan no início desta semana. No mesmo dia, passageiros de um quarto veículo clandestino nesse trecho sofreram o transtorno de serem desembarcados na rodovia quando o motorista que os transportava avistou a fiscalização. Eles embarcaram, depois, em um ônibus regular da linha.

Vans

Entre as autuações, um caso envolveu um operador que é autorizado da linha Chapadão do Sul – Campo Grande, mas que no momento da abordagem utilizava para a viagem um veículo com vistoria vencida. E, também, um transportador de fretamento que não portava a autorização necessária para a viagem, de Paranaíba a Campo Grande.