Agente Penitenciário Agepen convoca alunos do 37° Curso de Formação para Agente Penitenciário para aula de encerramento

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realiza no próximo dia 20 de setembro, às 7 horas, a aula de encerramento do Curso de Formação para Agente Penitenciário, com alunos que concluíram a última etapa do concurso público para ingresso na carreira de agente penitenciário estadual de Mato Grosso do Sul. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11.9).

Durante a aula de encerramento será realizado o juramento, necessário para o ingresso na profissão. Conforme o edital, foram convocados para o ato oficial 452 concluintes do curso de formação.

De acordo com o que está descrito no Manual do Aluno, a presença de todos os concluintes é obrigatória no encerramento do curso, devendo se apresentar devidamente uniformizados.

A aula de encerramento será realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar, localizado na Rua Marina Luíza Spengler, 240 – Bairro Ana Maria do Couto.

Em caso de dúvidas, o aluno deverá entrar em contato com a Escola Penitenciária (Espen) pelo telefone (67) 3901-1049.

Clique aqui e confira o edital n. 015/2019/AGEPEN/MS – disponível a partir da página 168.