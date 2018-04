Agepen desativará presídio e internos usarão tornozeleiras

A Administração do Sistema Penitenciário em entendimento com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul definiu que estabelecimento penal de regime semiaberto de Bataguassu será fechado até o final deste mês de abril.

Ficou acertado ainda a utilização de tornozeleiras em internos que cumprem regime semiaberto no município a exemplo do que já ocorre em outras unidades [semiabertos] do Estado.

Conforme nota da Agepen, a medida está sendo tomada devido ao baixo número de presos para a estrutura demandada. Atualmente cerca de 60 internos apenas dormem no local.

O monitoramento será feito pela Unidade Mista Estadual de Monitoramento Virtual, na Capital, com a instalação das tornozeleiras nos internos de Bataguassu, atividade esta já em andamento.

Segundo informações do site Da Hora Bataguassu, a desativação da unidade deve ocorrer até o final deste mês. O prédio onde atualmente funciona o semiaberto pertence ao presídio de regime fechado e, possivelmente, será aproveitado para a implantação de novas oficinas laborais para os reeducandos.