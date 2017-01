Interior Agepen designa diretores interinos para presídios de Corumbá

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) designou, em caráter interino, dois novos diretores para os presídios masculinos de regime fechado e de regime semiaberto de Corumbá, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (27).

O Estabelecimento Penal de Corumbá será dirigido pelo agente penitenciário da área de Segurança e Custódia, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, que é servidor de carreira há oito anos. Formado em Educação Física, é mestrando em Psicologia e possui diversos cursos de capacitação na área de Segurança Pública, entre eles os de Gerenciamento de Crises, Planejamento Estratégico, Gestão e Uso da Informação.

Em sua carreira na Agepen, Mauro respondeu como como chefe de equipe na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, além de ter atuado como professor em cursos de formação de novos agentes penitenciários, realizados nos anos de 2014 e 2016, e ter sido colaborador em processos de avaliação de agentes.

No Estabelecimento Penal de Regimes Semiaberto e Aberto de Corumbá, quem assume é o servidor da área de Segurança e Custódia Domingos Sávio de Arruda. Graduado em História e com especialização em Gestão Penitenciária, Domingos trabalha no sistema prisional do Estado há cerca de 25 anos. Nesse período, já acumulou experiências como chefe de vigilância, segurança e disciplina, tendo trabalhado na Máxima de Campo Grande e no presídio fechado de Corumbá.