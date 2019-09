Penitenciária Agepen designa diretores para a nova Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) definiu os servidores Flávio Rodrigues Marques e Edmilson Rodrigues Horácio para assumir a gestão da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, em Campo Grande. A designação foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (23.9).

Ambos da área de Segurança e Custódia e integrantes do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), o agente Flávio assumirá como diretor e Edmilson como diretor-adjunto da nova unidade penal. A publicação passa a contar a partir do dia 18 de setembro.

Formado em Administração e cursando pós-graduação em Gestão Prisional, Flávio Rodrigues Marques já atuou por dez anos no Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho” – Penitenciária de Segurança Máxima da capital.

“Essa designação significa um novo desafio na carreira, por se tratar de uma nova unidade penal e que será gerida totalmente pela Agepen, em todos os aspectos”, afirmou Flávio, destacando que o objetivo é tornar a unidade referência em disciplina e procedimentos prisionais, a partir da troca de experiência com outros órgãos da segurança pública.

Atuando na Agepen há dez anos, o agente Edmilson Rodrigues Horácio atuava como comandante do Grupo Tático de Escoltas (GTE) do Cope. Formado em Comunicação Social, com especialização em Gestão Prisional, o servidor já realizou curso de escolta de alto risco em São Paulo, além de capacitações em intervenção prisional em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso.

Edmilson também já atuou como instrutor de Armamento e Tiro da Agepen e no 1º Curso de Intervenção Prisional e Escolta (CIPE).

A Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira está em fase de estruturação para inauguração e ativação, sendo todo esse processo comandado pelos dois servidores.