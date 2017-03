Levantamento Agetram registra em menos de 15 dias 1.600 multas na Capital

O ano começa com registro de multados assustador, apenas no mês de fevereiro de acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) que publicou nesta sexta-feira (3) uma lista de mais de 1.600 multas cadastradas durante os dias 11 e 20 de fevereiro pela Agência.

As autuações foram listadas conforme a placa do veículo autuado, a data em que as infrações foram cometidas, o número de pontos na Carteira e o artigo do Código de Trânsito Brasileiro em que a multa se baseia.

A lista foi dividida em duas partes, a primeira é um edital de notificação de autuação, que não tem condutores infratores identificados, e o segundo é de notificação de penalidade, que já identificou os infratores.

No edital de autuação, a Agetran solicita que os proprietários dos veículos autuados ofereçam defesa em até 15 dias, ou informem os condutores infratores.

Já no edital de penalidade, os condutores infratores terão 30 dias para oferecer defesa. Esse edital informa também o valor das multas.

Para conferir se seu veículo foi autuado, você pode acessar a lista completa na edição suplementar do Diogrande desta sexta-feira. (Com assessoria).