Interdições Agetran alerta para interdições em diversos pontos da cidade

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversos pontos da cidade neste final de semana. Orienta, ainda, os condutores para atenção redobrada nestes trechos.

Confira os locais e horários:

SEXTA-FEIRA (7 de junho de 2019)

Festa Junina: Rua Petrópolis, entre as ruas Paulo Hideo Katayama e Avenida Zacarias de Paula Nantes, das 17h às 23h

SÁBADO (8 de junho de 2019)

Cruzada Evangélica: Avenida Aracruz, entre as ruas Pinhão, Altos Verdes e Uirapuru, das 13h às 22h

VIII Festa Familiar: Rua Senador Queiroz, entre as ruas Benjamim Adese e Paulo C. da Costa, das 13h às 23h

Evento Social: Rua Abel Calarge, entre as ruas Javari e Pe. Tomaz, das 10h às 18h

Festa Junina: Faixa de estacionamento do lado esquerdo da Rua 7 de Setembro, após a Travessa Lídia Baís, das 6h às 20h

Festa Junina: Rua Petrópolis, entre as ruas Paulo Hideo Katayama e Avenida Zacarias de Paula Nantes, das 17h às 23h

Festa Junina: Rua 26 de Agosto, entre as ruas Aporé e Iguaçu, das 14h às 22h

Festa Junina: Rua Diógenes I. de Souza, entre as ruas Júlio Abussafi Ramalho e Angelo Nakalhodo, das 18h às 22h

Festa Junina: Rua Tamoio, entre as ruas Manoel Joaquim de Moraes e Tapés, das 16h às 23h59

Festa Beneficente: Rua Tinoco, entre as ruas Rodolgo A. Pinho e Antônio Abdo, das 16h às 23h

Festa Junina: Rua Rosa M. Lopes Contos, entre as ruas Roberto F. da Silva e Alcebíades Barbosa, das 14h às 23h30

Festa Junina: Rua Marcílio Cardoso – Q 10 L 40, das 18h às 23h

Festa Junina: Avenida Mato Grosso nº 5.017, das 11h às 22h

Festa Junina: Rua Gal Odorico Quadros, entre as ruas Goiás e Espírito Santo, das 9h às 23h

Corrida do Meio Ambiente: Avenida Afonso Pena, no sentido bairro/centro, entre a Avenida do Poeta e a Rua Ivan P. Fernandes, das 10h às 22h

Festa Junina: Avenida Tamandaré nº 6.000, a partir das 19h

Festa Junina: Avenida Fábio Zaharan nº 520, das 14h às 17h

Implantação Semafórica: Avenida Pena com a Rua Espírito Santo, das 6h às 20h

DOMINGO (9 de junho de 2019)

Festa Junina: Rua Santo André, entre as ruas Madalena e Santana, das 17h às 23h59

Festa Junina: Rua Adelaide M. Figueiredo, entre as ruas Luiz A. Dodero e Cecílio Arruda de Araújo, das 18h às 23h

Festa Junina: Rua Izoleta Rosa Cunha, entre as ruas Geraldo Lima de Moraes e Avenida Amaro de Castro Lima, das 8h às 23h

Festa Junina: Rua Tamoio, entre as ruas Manoel J. de Moraes e Tapés, das 16h às 23h59

Festa Junina: Avenida Fadel Yunes, entre a Avenida Leão Neto do Carmo e rotatória da Mato Grosso, das 7h às 11h