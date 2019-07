Delegado Wellington Agetran atende solicitação do Vereador Delegado Wellington

O vereador Delegado Wellington (PSDB), parabenizou durante sessão ordinária desta terça-feira (02), o trabalho que vem sendo realizado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Recentemente a secretária responsável pelo transito da capital, realizou a manutenção da sinalização vertical e horizontal na Rua 14 de julho próximo ao colégio Dom Bosco em atendimento à solicitação do parlamentar.

“Temos que fazer a devida justiça com a Agetran, pois quando a atual direção recebeu Campo Grande, a cidade estava praticamente sem sinalização, e recentemente solicitamos através do gabinete do prefeito, a manutenção da sinalização vertical e horizontal na rua quatorze de julho próximo ao colégio Dom Bosco que foi devidamente atendida pelo diretor-presidente Janine de Lima”, disse Delegado Wellington.

O parlamentar ressaltou ainda a importância da participação da comunidade que diariamente tem solicitado melhorias para a cidade. “Fazemos as solicitações e ficamos atentos no seu encaminhamento. Por isso é fundamental que a comunidade continue participando do nosso mandato, pois juntos conseguiremos uma cidade melhor para todos”, detalhou Delegado Wellington.

