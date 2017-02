Trânsito Agetran realiza blitz educativa e campanha "Voltas as Aulas" na Capital

Foto: Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) intensifica a partir de segunda-feira (6) as ações de educação e conscientização no trânsito, com o retorno das aulas nas escolas e centros de educação infantil (Ceinfs) da Rede Municipal de Ensino (Reme).

De acordo com a prefeitura, a primeira etapa da abordagem educativa da campanha “Volta às Aulas” teve início em 30 de janeiro, nas escolas particulares. Além do trabalho voltado as escolas da Reme na próxima semana, a partir do dia 13 será desenvolvida uma nova etapa tendo como foco as escolas da rede estadual.

No dia da volta as aulas (06), haverá uma blitz educativa promovida em 40 escolas municipais e 2 escolas particulares. Os pais ou responsáveis serão orientados para estacionarem ao redor da escola e levarem seus filhos a pé até o portão de entrada.

A iniciativa de conscientização, contará com o apoio da Guarda Civil Municipal e Batalhão de Policiamento do Trânsito (BPTran), o intuito da ação é pretende chamar a atenção de pais e alunos para a importância do trânsito seguro e respeitoso. Para isso, serão feitas abordagens aos motoristas e atividades lúdicas, com teatro e interatividade, para passar a mensagem educativa.

Serão orientados por profissionais da Agetran, também os condutores, que estiverem passando pelo local, para serem lembrados de ações simples mas fundamentais para a segurança dos estudantes, como as de; reduzir a velocidade na área de escolas e o respeito à faixa de pedestre. Outra instrução está diretamente ligada aos equipamentos de segurança no transporte dos estudantes, com o uso de capacete, cadeirinha e cinto de segurança. (Com assessoria).