"Campanha Troco solidário" Agora é a sua vez de apoiar a proteção do nosso Pantanal

Você ama o Pantanal? Então aproveite até 31 agosto e participe da “Campanha Troco Solidário 2018”, uma oportunidade para você contribuir com a proteção do lar dos pantaneiros. Basta doar o troco das compras nos supermercados Comper de Campo Grande (MS).

Sua ajuda será uma importante contribuição para o monitoramento do desmatamento realizado pelo Instituto SOS Pantanal. Cada centavo é fundamental para este trabalho.

Para participar basta doar qualquer quantia de “troco” no ato da compra Basta consultar um operador de caixa durante o pagamento para obter mais detalhes.

Nos últimos dois anos foram arrecadados através da Campanha Troco Solidário cerca de 30 mil reais para o SOS Pantanal. “Grande parte desse dinheiro foi investido em uma de nossas principais atividades que é o monitoramento do desmatamento no bioma”, explica Felipe Dias, diretor-executivo do Instituto. Os dados levantados pela instituição fazem parte das estimativas oficiais incorporadas aos levantamentos do Ministério do Meio Ambiente sobre o bioma Pantanal.

“Se queremos proteger o Pantanal é fundamental continuarmos a monitorar como está a situação do desmatamento na região, pois só assim poderemos controlar as ameaças que existem na região. Agora, por exemplo, sabemos que existe uma aceleração perigosa da conversão de campos naturais em pastagens exóticas. O que é um alerta para aumentarmos as ações de proteção”, explica Dias.

Monitoramento feito pelo Instituto SOS Pantanal aponta que o bioma já perdeu 15,7% da sua área de vegetação nativa, ou 23.700 km², uma área pouco maior que o Estado do Sergipe. O principal motivo é a conversão para gramíneas não nativas, como a africana braquiária. No planalto, já houve alteração humana em 61% da área (ou 132.592 km² – um pouco maior que a Grécia), especialmente pela expansão do desmatamento.

“É um cenário preocupantes, o Pantanal é uma oportunidade que temos de fazermos um desenvolvimento diferenciado, afinal é uma das poucas áreas do país ocupada há 200 anos que continua preservada. Precisamos continuar a cuidar de nosso lar.”, afirma Dias.

Troco solidário - Ao passar pelos caixas, o cliente do Comper é informado sobre a ação e, caso decida doar parte do troco, é feito um registro no cupom fiscal. Ao final da campanha, o total arrecadado é repassado à instituição escolhida.

Desde que a campanha foi instituída, em 2007, a sociedade tem participado e ajudado a viabilizar investimentos e comodidade aos beneficiários das entidades beneficentes escolhidas

O Instituto SOS Pantanal

O Instituto é uma organização não-governamental que atua desde 2009 na região do Pantanal e tem a missão de informar e promover o diálogo para um Pantanal sustentável. Com representantes dos diversos setores. O SOS Pantanal surgiu em um momento em que a necessidade da gestão do conhecimento e do diálogo são fundamentais para a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais do planeta.

O Complexo do Pantanal

Localizado na Bacia do Alto Paraguai (BAP), constituindo uma planície sedimentar de aproximadamente 160.000 quilômetros quadrados. Com o seu maior território entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a região abrange áreas na Bolívia e Paraguai. É a maior área úmida do planeta, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera. O Pantanal é Considerado um Complexo de Ecossistemas, pois trata-se de uma região de encontro entre Cerrado, Chaco, Amazônia, Mata Atlântica e Bosque Seco Chiquitano. Existem no Pantanal pelo menos 3.500 espécies de plantas, 550 de aves, 124 de mamíferos, 80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 espécies de peixes de água doce, sendo que algumas delas em risco de extinção.