Clima Agosto começa frio e nublado nesta quarta-feira "A umidade relativa do ar varia de 80% a 25% e os termômetros registram temperatura mínima de 8°C"

Foto: Reprodução

O início do mês de Agosto em Mato Grosso do Sul se apresenta com muitas nuvens no céu deixando o tempo parcialmente nublado em todas as áreas.

O avanço do ar mais frio propicia diminuição das temperaturas no Estado até o início desta quarta-feira (1°.8) com previsão de queda nas regiões Sudoeste e Sul. Há possibilidade de formação de nevoeiro na parte Central de MS ao amanhecer, ocasionado pelo resfriamento noturno.

A umidade relativa do ar varia de 80% a 25% e os termômetros registram temperatura mínima de 8°C e máxima de 33°C com intensidade dos ventos de fracos a moderados. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.