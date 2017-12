Dourados Agricultura familiar cresce e se consolida com atuação da Prefeitura

Foto: A. Frota

Através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), a Prefeitura de Dourados tem mantido ações para o crescimento e consolidação das políticas de agricultura familiar em Dourados. No sábado, durante solenidade no sítio Santo Antônio Guaçuzinho, a prefeita Délia Razuk compartilhou os diversos pontos positivos da atuação da administração e ouviu de vereadores e produtores rurais elogios à atenção especial que os distritos têm recebido.

A convite do presidente da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar (Apraf), Cleiton Marcelino Teixeira, o ato de entrega das chaves de uma casa viabilizada pela Copaf, de um botijão de sêmen, de mudas de maracujá para a escola Padre Anchieta e da reforma da ponte do Barro Preto, além de outras conquistas, foi coroado pela satisfação da comunidade local com o trabalho que tem sido feito.

Segundo Cleiton Marcelino, presidente da Apraf, são pelo menos 10 mil litros de leite produzidos por mês na região fruto das ações de estruturação da cadeia produtiva. A empresa de laticínio da cidade faz a coleta da produção a cada dois dias. “Além da ajuda com a técnica, com os insumos, temos recebido ajuda com as vicinais sendo recuperadas, melhorando esta logística nossa.

A ponte do Barro Preto quebrou, mas agora está arrumada. Isto é a mostra com atitude de que a prefeita trabalha por todos e não por apenas algumas pessoas”, disse, destacando o trabalho do secretário da pasta.Ao ter a palavra, a prefeita Délia Razuk destacou também o trabalho dos produtores rurais da região que, segundo ela, são tão imprescindíveis quanto qualquer ação para contemplar a classe. “Para ser agricultor é preciso ter talento e vocês aqui são produtores com qualidade. Fazem de um pouco o muito e multiplicam a produção que vai parar na mesa das pessoas da cidade. Vocês é que merecem os elogios”, disse a prefeita.

Segundo Délia, as ações que a Prefeitura desempenha são parte da política do compromisso com as pessoas. A prefeita destacou que, mesmo em meio às dificuldades, a participação da prefeitura não para de ocorrer, em todos os setores. “Estamos trabalhando diuturnamente, com atuação responsável, fazendo o máximo pelas pessoas, afinal, é ao povo que devemos satisfação. E se as dificuldades são grandes, maiores serão as vitórias, como esta, aqui, hoje”, disse.

O vereador Alberto Alves dos Santos, o Bebeto, destacou o trabalho hábil da prefeita em meio à crise que o país enfrenta. “Mesmo em meio às dificuldades, a prefeita tem buscado projetos de infraestrutura para Dourados e conseguido”, disse.

Silas Zanata, outro vereador atuante no meio rural, falou do trabalho de recuperação das estradas vicinais como uma das mais fortes atuações no campo. “Escoar a produção, manter os filhos na escola, trafegar com tranquilidade é algo que a prefeita quer manter para a nossa comunidade”, disse, lembrando da reforma da ponte sobre o córrego Laranja Doce, entregue recentemente. O vereador Olavo Sul também destacou estas ações.O secretário da Semaf destacou o impacto de ações positivas na região do Guassu, grande produtora de soja, milho e cana, mas também destaque na suinocultura, aves e na produção de leite. Com as parcerias que mantém com a Agraer e a Embrapa, o secretário comemorou resultados positivos.

“Este é um momento agradável e esperado. Estamos aqui, com vereadores, com a equipe da Semaf, com os produtores, com a prefeita, para destacar que esta associação dos produtores tem recebido uma atenção especial para o fomento da cadeia produtiva do leite. Com calcário para correção do solo, com maquinário para este preparo. Temos uma região muito produtiva aqui e todo o trabalho tem sido feito para que tenhamos resultados cada vez mais positivos”, disse o secretário Landmark Ferreira Rios.

Na solenidade, a cadeia produtiva do leite recebeu mais um botijão de sêmen e a prefeita Délia viu os bezerros que já existem a partir do projeto. As mudas de maracujá foram entregues em parceria da Semaf com a escola Padre Anchieta e serão destinadas a atividades do projeto Mais Educação, para envolvimento dos alunos da escola.A casa entregue ao casal Lauscindio da Cruz Martins e Iracema Ribeiro Martins tem 48 metros quadrados com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro e foi viabilizada através da cooperativa de produtores.

Participaram, além da prefeita Délia Razuk e secretários municipais, produtores rurais da região e os vereadores Silas Zanata, Olavo Sul, Braz Melo e Bebeto.