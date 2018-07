Água tratada para população do Distrito Nova Casa Verde Água tratada para população do Distrito Nova Casa Verde Governador Reinaldo Azambuja entregou obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Água que vai atender 1.125 famílias

O governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul José Carlos Queiroz e do gerente regional de Nova Andradina Jair Ribeiro de Oliveira, entregou na manhã desta terça-feira (03/07) a obra de implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Nova Casa Verde, investimentos na ordem de R$ 2,8 milhões de recursos próprios que vão atender 1.125 famílias. “Agradecer muito a presença do Queiroz e do Jair e mostrar a importância da água tratada para todos”, disse o governador.

Na unidade, por meio de contratos e serviços da Sanesul, foram construídos um reservatório apoiado de 300m³ de concreto armado e um elevado de 150m³ de concreto armado, uma elevatória, abrigo de cloração, ativação de um poço tubular profundo com vazão de 27,5m³/h e profundidade de 120m, adutoras, urbanização da área dos poços, implantação de 23.678 metros de rede de distribuição de água e 1.125 ligações domiciliares de água.

O prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, agradeceu ao Governo pelo empreendimento. “Investimento muito importante, porque traz água tratada à população do Distrito de Casa Verde”, enfatizou.

Nova Andradina

Na manhã desta terça-feira, o governador em outra solenidade também assinou autorização para licitação para o município de Nova Andradina, que vai receber a obra de execução de 61.232m de rede coletora e 7.368 ligações domiciliares, três elevatórias, 4.541m de linha de recalque, adequação e melhorias em duas elevatórias. Esse contrato prevê R$ 17.109.738,89 reais, do Programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, com atendimento para mais de 7 mil famílias.