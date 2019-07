Delegado Wellington Águas Guariroba atende solicitação do Vereador Delegado Wellington para contenção de vazamentos na C

Em atendimento ao ofício de autoria do vereador Delegado Wellington (PSDB), encaminhado à Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Campo Grande, foram realizados serviços de contenção de vazamento e reparos na rede de água e esgoto em diversos bairros da Capital.

O parlamentar enviou o documento à empresa após receber reclamações de moradores sobre vazamentos subterrâneos que estariam destruindo o asfalto nos bairros Cabreúva, Vila Nasser, Vila Margarida, Nova Lima, Santa Luzia, Morada Verde e Jardim Seminário.

Ao receber o oficio encaminhado pelo vereador, equipes da concessionária estiveram nos locais indicados para realização dos reparos.

Por meio de nota, a Águas Guarirobas informou que em atenção à solicitação feita pelo gabinete do vereador Delegado Wellington, “os referidos vazamentos foram devidamente reparados”, se colocando ainda à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atento as solicitações da população, Delegado Wellington agradeceu a empresa pelo atendimento e atenção as suas demandas. “Agradeço a atenção da concessionária pelo rápido atendimento às solicitações encaminhadas pela população através do meu gabinete. Além do fato de estragar o asfalto, esse tipo de problema oferece muitos outros transtornos para os moradores, podendo inclusive provocar acidentes graves”, alertou.

Como está o seu bairro? Para facilitar e agilizar as solicitações vindas da população de Campo Grande, o vereador criou aplicativo de celular “Vereador Delegado Wellington”, disponível na Google Play para o sistema android. Por meio do aplicativo é possível fazer solicitações, indicações de melhorias nos bairros, acompanhar as notícias e ter participação legislativa, tudo isso ao alcance das suas mãos.

Além do aplicativo, o parlamentar criou o programa Como está seu Bairro? Diariamente uma equipe do Gabinete Itinerante percorre os bairros e colhem os pedidos dos moradores para que o parlamentar possa fazer as indicações nos órgãos competentes. Até o momento o Vereador Delegado Wellington já realizou mais de 11 mil indicações de melhorias em diversos bairros de Campo Grande.